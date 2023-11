Newcastle-Chelsea sabato 25 novembre 2023 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 25 novembre 2023) Ilsarà ansioso di tornare alla vittoria dopo il doppio 2-0 con qui ha perso contro il Borussia Dortmund in Champions League e quattro giorni dopo contro il Bournemouth in campionato. La squadra di Eddie Howe è settima in campionato dopo dodici giornate con quattro punti di vantaggio su unche si sta InfoBetting: Scommesse Sportive e

Newcastle-Chelsea (sabato 25 novembre 2023 ore 16 : 00) : formazioni - quote - pronostici

Newcastle-Chelsea (sabato 25 novembre 2023 ore 16 : 00) : formazioni - quote - pronostici

Premier League, LIVE dalle 15: Newcastle - Chelsea, poi De Zerbi. Chiude Arteta a caccia della vetta

Commenta per primo Non solo Manchester City - Liverpool alle 13.30. La 13ª giornata di Premier League continua alle 16 con ilche se la vedrà contro il, per tornare a dare l'assalto alla zona Champions. Si prosegue con Burnley - West Ham, Luton Town - Crystal Palace, Nottingham - Brighton e Sheffield UTD - ...

Newcastle - Chelsea (0-0) Premier League 2023 la Repubblica

Newcastle - Chelsea live: Calcio - Premier League Eurosport IT

Newcastle-Chelsea: minuto per minuto

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...

Newcastle – Chelsea: ecco le formazioni ufficiali

Oggi alle ore 16.00 presso il St. James' Park si terrà la sfida di Premier League tra Newcastle e Chelsea, a seguire le formazioni ufficiali ...