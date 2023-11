(Di sabato 25 novembre 2023) La riforma del sistema di assistenza è nel PNRR e il parlamento ha approvato unadelega: mamanovra non ci sono fondi

Live In Genova - Toti : "Sciopero giusto - se resta nella legge - ma non è utile". VIDEO

Sinner ritrova Djokovic in finale a Torino : in palio il titolo di Maestro e un posto nella leggenda

"Filippo è un ex - sarà fuori tra 12 anni". Un giudice svela la falla nella legge

Campi Flegrei, la commissione Grandi Rischi chiede verifica sulla risalita del magma. Ingv: 'In atto studio, al momento non ci sono dati'

relazione della Commissione Grandi Rischi siche il magma è coinvolto nel fenomeno di sollevamento del suolo in corso dal 2010 e che nel 2012 ha fatto scattare il livello giallo. 'Quello ...

Nella legge di bilancio non c’è niente per gli anziani non autosufficienti Il Post

Alcune note sulla Legge delega n. 227 del 2021 che discrimina le ... Giustizia Insieme

Giovanni Paolo I, pubblicata edizione critica de “Illustrissimi”. Parolin: “auspico che se ne nutrano le nuove generazioni”

“Illustrissimi. Lettere immaginarie” è il titolo dell’opera che raccoglie quaranta lettere immaginarie indirizzate a personaggi e autori di ogni epoca edita da Luciani nel 1976 e ridata alle stampe co ...

Ancona, prosegue l'operazione Alto Impatto: trovato in un centro scommesse un 30enne in violazione di legge

ANCONA Controlli serrati al Piano San Lazzaro, nell'ambito dell'operazione Alto Impatto della Questura di Ancona, anche nella giornata di oggi (sabato 25 novembre). Nell'ambito ...