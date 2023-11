Nella cavalleria dello scrivere | le pagine diventano bandiere e la viltà uccide

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 novembre 2023) Quando vieni a sapere qualcosa ti rendi conto che gia? la sapevi, e? l’altra faccia del sapere di non sapere: sapere di gia? sapere. Succede. Anche quando pare che cosi? non sia. Ma cosi? pare – che non sia – perche? temi di sapere che gia? sapevi. (Alle volte l’attivita?mi pare che sia la stessa di un ufficio di collocamento, di avviamento al lavoro: devi decidere che lavoro far fare ai trattini di varia misura, alle virgolette, ai caporali, ai punto e virgola, alle virgole, al punto, ai due punti, ai puntini…). «Ci avviciniamo al sapere come donne e uomini timorati», l’ho sentito dire da un esperto in manipolazionescibile, che presentava una stuzzicante applicazione per dispositivi mobili. Mi pare che con applicazione si intenda una decorazione, una guarnizione ornamentale, un fregio, una coccarda da cavalli, ...