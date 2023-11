Nela | «Juventus-Inter | per me risultato semplice Partita equilibrata»

(Di sabato 25 novembre 2023) Sebino, ex difensore della Roma, nel corso del format “A tutto Campo” di Rai 2, ha pronosticato il suo derby d’Italia train programma domenica sera. PREPARAZIONE – L’ex difensore della Roma, Sebinoha parlato della sfida train programma domenica sera all’Allianz Stadium di Torino. Questo il suo pronostico alla Rai in vista del derby d’Italia: «Dico X, sarà unaequilibratissima. 0-0 perché c’è la grande difesa della, il grande attacco dell’, che ha anche un’ottima difesa. Agonisticamente giocata bene da tutti e due, quindi dico 0-0. Queste partite hanno poco di preparazione, le due squadre si conoscono a memoria. Il cammino è simile, ad inizio campionato una partiva ...

