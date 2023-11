Nel silenzio generale | la brutale mossa della Cina contro Israele | cambia il quadro

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) Settecento container contenenti merce italiana sono bloccati, ormai da giorni, a bordo di una nave di proprietàsocietà armatrice di Stato cinese Zhong Gu ormeggiata al largo del porto israeliano di Ashdod. In quel tratto di mare, che fronteggia una costa a poche decine di chilometri dal confine con la Striscia di Gaza, la situazione è relativamente tranquilla (ma a giorni è atteso l'arrivo di una ‘flotta' di un migliaio di attivisti anti-e filo-Hamas, che hanno lasciato ieri il porto di Antalya in Turchia con lo scopo preciso di piazzarsi nelle acque internazionali di fronte ad Ashdod per ostacolare l'arrivo e la partenza delle navi dallo scalo marittimo israeliano). Ciononostante, la portacontainer cinese si rifiuta di attraccare per scaricare merce destinata in, citando ragioni di sicurezza legate alla guerra ...