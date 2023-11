Nel Psg c’è un Dembelé devastante Luis Enrique difende Donnarumma

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023) PSG, Ousmaneè sempre più. E intantodeveredalle critiche Conquistato il primato prima della sosta con la tripletta di Mbappé, il Psg l’ha mantenuto sconfiggendo al Parco dei Principi la squadra terza in classifica, il Monaco. Che a dispetto della nettezza del risultato finale – un netto 5-2 – ha comunque obbligato i parigini ad alzare il livello dell’attenzione. Cosa doverosa in attesa di affrontare il Newcastle in Champions League in una gara dirimente per la stagione. Per, un pieno di fiducia contro un avversario competitivo. Come ha scritto Le Figaro, sono passate quasi inosservate le importanti assenze di Marquinhos e Zaire-Emery.Copertina d’obbligo, si veda la prima pagina de ...