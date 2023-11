(Di sabato 25 novembre 2023) "Spesso leggo dichiarazioni..., la Ue: presto valutazione su revisione e 4° rata Il ministro Fitto: stiamo portando avanti con la Commissione europea il lavoro con notevole impegno, per definire ...

Gf Vip 7 - nuovo amore per Antonella Fiordelisi dopo Edoardo Donnamaria? L’indiscrezione

Nel nuovo Pnrr sette riforme in più

IlPiano prevede investimenti per 21 miliardi. In pratica "una seconda Manovra tutta ... "Le nuove riforme e gli investimenti nuovi e rafforzati inclusicapitolo dedicato a Repower Eu ...

Banco Desio: nel nuovo piano al 2026 più spazio al wealth management Milano Finanza

Quali progetti per Enel X Flavio Cattaneo nel nuovo Piano e in conferenza stampa ne parla poco Industria Italiana

Inail: oltre 1.600 aggressioni al personale sanitario nel 2022

Personale sanitario vittima come non mai, dalla pandemia ad oggi, di aggressione e violenza. Lo certifica l'Inail che nel 2022 ha accertato più di 1.600; in aumento sia rispetto al 2021 sia rispetto a ...

Fiori e sogni nei dodici mesi da sfogliare dello Strolic

Due i temi: fiori e sogni. Così spiega il curatore Dani Pagnucco: «Emergono dagli scritti e dalle immagini “i flôrs rârs o unics presints in Friûl” e “i siums che la vite nus fâs vivi di gnot o cuant ...