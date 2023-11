Nel 2023 oltre 5 | 5 mln assunzioni programmate +6 | 4% | turismo traina

Leggi su ildenaro

(Di sabato 25 novembre 2023) Milano, 25 nov. (askanews) –5,5 milioni didalle imprese nelcon contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per la durata superiore a 30 giorni: 330mila in più rispetto al 2022 (+6,4%) e quasi 894mila in più rispetto al 2019 (+19,4%). È lo scenario delineato dal Bollettino annualedel Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, e diffuso in occasione delle iniziative promosse nell’ambito della 32esima edizione di Job&Orienta, il salone dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro che si tiene a Verona. L’andamento positivo dell’occupazione nel settore privato quest’anno, nonostante condizioni economiche meno favorevoli nel secondo semestre, si deve in particolare all’effettonte della ...