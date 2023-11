Nek | tradimento scoperto dalla moglie | il segreto della coppia Assurdo

Leggi su howtodofor

(Di sabato 25 novembre 2023) All’anagrafe è Filippo Neviani, ma tutti lo conosciamo più comunemente come Nek. È uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano che raggiunge l’apice del successo negli anni Novanta. Idolo delle adolescenti, i suoi occhi blu mare hanno fatto innamorare milioni di persone. Classe 1972, fingiovane età è evidente la sua propensione per la musica. È un bambino prodigio e a soli 9 anni, dimostra già le sue abilità nel suonare la chitarra e la batteria. La sua carriera artistica inizia nel 1986 quando, insieme a Gianluca Vaccari, fonda il gruppo “Winchester“. Dagli anni Novanta avvia la sua carriera da solita ed è così che inizia il suo percorso verso il successo. Il salto di qualità arriva nel 1997 con la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Con il celebre brano “Laura non c’è” si aggiudica la vittoria nella categoria Big. La ...