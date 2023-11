Nba | aperta indagine su Josh Giddey dopo la presunta relazione con una minore

(Di sabato 25 novembre 2023) La Nba ha aperto un’su unadella 21enne guardia di Oklahoma Citycon unanne,la pubblicazione di alcuni post. “Stiamo verificando seha avuto un comportamento inappropriato con unanne, come emerso dai social media“, ha dichiarato il portavoce della Lega, Mike Bass., australiano, selezionato dai Thunder nel 2021, è diventato uno dei giocatori chiave della squadra, ora al secondo posto nella Western Conference SportFace.

NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. Il trio dei Bucks, duello ... Eurosport IT

NBA, Holmgren, complimenti pubblici a Durant: ma nessuno capisce cos'ha scritto Sky Sport

Josh Giddey «a letto con una ragazzina minore di 16 anni»: bufera sul giocatore Nba dei Thunder (è indagato)

Josh Giddey, cestista australiano che milita in NBA nell'Oklahoma City Thunder, è sotto indagine per una presunta relazione sessuale intrattenuta con una minorenne. Lui, 21 anni da ...

Washington cade a Milwaukee, Gallinari realizza 7 punti

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sconfitta in volata per Washington nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Impegnati sul parquet del Fiserv Forum di Milwaukee, di fronte a quasi 18mil ...