NBA 2023 2024 | Pelicans corsari a LA sui Clippers Nuggets fuori dalla ‘Nba Cup’ | Celtics ko contro i Magic

(Di sabato 25 novembre 2023) Dopo essersi concessa una giornata di riposo per il Thanksigiving, l’NBA torna protagonista con dieci incontri validi anche per l’In-Season Tournament che inizia ad entrare nelle fasi clou. Quando manca solo un turno alla fine, tanti verdetti sono ancora da emettere, ma nella notte è diventata certezza l’eliminazione dei Denver. RISULTATI E CLASSIFICHE Nonostante uno Jokic da 38 punti e 19 rimbalzi, i campioni in carica sono stati spazzati via dagli Houston Rockets per 105-86, proseguendo così il loro non brillante periodo che combacia con l’assenza per infortunio di Jamal Murray. In testa alla Western si interrompe la striscia dei Minnesota Timberwolves, sorpresi in casa 111-124 dai Sacramento Kings di uno scatenato DeAaron Fox (36 punti, 7 rimbalzi, 12 assist). Anche senza Kevin Durant, continua il buon momento dei Phoenix Suns che si sbarazzato facilmente ...