Natale 2023 | al via shopping per 6 italiani su 10 | ecco quanto spenderanno

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – A meno di un mese dalal via loper seisu dieci (59%) che approfittano delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet per il Black Friday e il Cyber Monday. E’emerge da un’analisi Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione del lungo

Panettone e Pandoro: previsto un Natale in deciso recupero

...in Italia realizzata da Nielsen IQ per conto di Csm Ingredients " attore globale negli ingredienti " stimano per il dolce principe delvendite a volume per 26.700 tonnellate in questo, ...

Mercatini di Natale 2023 nelle Marche: ecco il programma il Resto del Carlino

Weekend del 25 e 26 novembre 2023 a Milano, cosa fare Mercatini di Natale, concerti, mostre e spettacoli mentelocale.it

Tra Gaber e De Santis: un incontro a teatro

Un incontro a tutto tondo quello dei giorni scorsi, anzi di venerdì sera. Dove al teatro REC.ITANDO al civico 97 di Via Makallè, a Padova. Si tratta del teatro canzone: una forma d’arte nata negli an ...

Nuovo assalto al ristorante vegano Green M’ama: ragazzini entrano e rubano l’albero di Natale. I titolari: “Ci sentiamo abbandonati”

Dopo il lancio di uova e i vandalismi sulla facciata, ora i baby vandali entrano nel ristorantino vegano di via San Giacomo e rubano l’albero ...