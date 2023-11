Natale 2023 | al via shopping per 6 italiani su 10 | ecco quanto spenderanno

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 25 novembre 2023) Coldiretti/Ixe': spesa stimata pari a 194 euro a persona A meno di un mese dalal via loper seisu dieci (59%) che approfittano delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet per il Black Friday e il Cyber Monday. E’emerge da un’analisi Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione del lungo weekend di grandi sconti e occasioni che dà l’avvio alla corsa agli acquisti per le feste di. Se c’è chi preferisce aspettare l’arrivo delle tredicesime, la maggioranza deglianticipa gli acquisti approfittando degli sconti per una spesa stimata pari a 194 euro a persona, il 14% in più rispetto allo scorso anno secondo Coldiretti/Ixe’, seppur con notevoli differenze. Se la maggioranza di ...