Napoli | La decisione di Mazzarri su Anguissa in Vista dell’Atalanta

Leggi su napolipiu

(Di sabato 25 novembre 2023) Walterha avuto un colloquio con, reduce dagli impegni in nazionale: il centrocampista titolare con l’Atalanta solo in un caso. Notizie calcio– Mancano poche ore ad Atalanta-e uno dei dubbi di formazione per Walterriguarda Frank. Il centrocampista camerunense è reduce da impegnativi match con la propria nazionale e ieri ha praticamente conosciuto il nuovo allenatore degli azzurri. I due hanno avuto un colloquio in cuiha fornito rassicurazioni dal punto difisico. Starà poi a, che finora non lo aveva mai visto all’opera, decidere se schierarlo dal 1? al Gewiss Stadium.Titolare contro l’Atalanta? I dubbi sulla presenza di ...