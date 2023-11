Napoli | Elmas | «Mazzarri ha fatto un grande lavoro in questi giorni»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023) Le parole di Eljif, centrocampista del, autore del gol vittoria nella vittoria dei partenopei con l’Atalanta Eljifha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro l’Atalanta. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Abbiamo cambiato allenatore e, contro unasquadra come l’Atalanta, era difficile. Era fondamentale vincere oggi, siamo stati veramente uniti ine si è visto in campo». COME HA LAVORATO CON– «Habelle cose, dando unamano a questo gruppo. Hauna cosa incredibile in». ASSIST OSIMHEN – «Il gol è anche suo, non tutti danno quel pallone». SCUDETTO – ...