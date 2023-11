Napoli-bis | Walter Mazzarri ricomincia da Bergamo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) Dopo la sosta per le Nazionali, con l'Italia che ha conquistato il pass diretto per gli Europei 2024, oggi torna la serie A con tre anticipi del 13mo turno. Si comincia alle 15 con Salernitana-Lazio. Alle 18 ilin trasferta acon l'Atalanta.- che dopo 10 anni torna sulla panchina azzurra - recupera Osimhen che però non sarà dell'11 titolare. In serata a San Siro la sfida tra Milan e Fiorentina. Emergenza in attacco per i rossoneri, senza Leao, Giroud e Okafor. Pioli ha convocato il 15enne della Primavera Camarda. Domani sera il piatto forte con il match dello Stadium tra le prime due della classe, Juventus e Inter.