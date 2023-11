Napoli | 23enne accoltellato esce dal coma e lancia appello sui social

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Gli aggressori di Giuseppe,pugnalato al petto all’uscita di una discoteca di Pozzuoli sabato scorso, sono ancora in fuga. Giuseppe è vivo per miracolo, il fendente a due centimetri dal cuore poteva essere fatale. Svegliatosi dalnon si capacita dell’aggressione subita, scatenata per uno sguardo di troppo, e del fatto che il branco, armato di coltello e mazze da baseball, non solo è ancora in fuga ma potrebbe tornare a colpire. Quindiunsuie chiede a quanti siano in grado di fornire elementi di trasmetterli agli inquirenti. Rilancio l’di Giuseppe, chi sa deve parlare”. Lo rende noto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra che ha accolto la richiesta di aiuto di Giuseppe. “Potevo morire ...