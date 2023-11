Nagorno-Karabakh | l’ultimo Stato spazzato via dalla cartina d’Europa

Leggi su tpi

(Di sabato 25 novembre 2023) L’ultima operazione militare condotta dall’Azerbaigian nella regione delha portato alla dissoluzione attualmente in corso della Repubblica dell’Artsakh, unonon riconosciutocomunità internazionale ma de facto esistente da decenni nel complesso contesto del Caucaso. Questa piccola repubblica autoproclamata e abitata da popolazione di lingua ed etnia armena pur trovandosi in un territorio riconosciuto a livello internazionale come parte dell’Azerbaigian si trovava ormai quasi totalmente isolata eintervento militare compiuto da Baku ha tagliato ogni forma di comunicazione con l’Armenia, unico Paese che ha fornito sostegno all’Artsakh, e le truppe azere sono arrivate a poca distanzacapitale Stepanakert, costringendo il governo autoproclamato ...