Mourinho “L' Udinese ha tutto | noi dobbiamo dare di più”

(Di sabato 25 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo migliorati nel possesso palla ma sarà importante stare attenti alle loro ripartenze”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè, alla vigilia della sfida di campionato dell'Olimpico contro l'. “Il rientro di Pellegrini? Lorenzo è sempre un giocatore importante per noi, però loro hannoe mi ha sorpreso la loro classifica di inizio campionato. E' un'ottima squadra, per me sarà una partita difficile – ha assicurato il mister giallorosso – Smalling? L'infortunio c'è, ci sono anche persone normali come noi, non atleti di alto livello, che hanno più capacità di sopportare il dolore. Lui non gioca con il dolore, si tira un pochettino indietro ma il suo infortunio è difficile. E' una grande frustrazione per me, perchè gioca nella posizione in cui abbiamo più necessità, però ...

Commenta per primo In vista del match casalingo contro l', l'allenatore della Roma Joséha parlato in conferenza stampa . Di seguito le dichiarazioni: LA PARTITA - ' Sarà importante il possesso palla nel collettivo, sarà importante stare ...

José Mourinho ha presentato in conferenza stampa la sfida della Roma contro l' Udinese, in programma per domenica 26 novembre alle ore 18:00. Il match è valido per la tredicesima giornata, che ...

José Mourinho annuncia la mancata convocazione di Renato Sanches contro l’Udinese per via dell’infortunio avuto in settimana. Bacchetta anche la squadra che quando gioca ...