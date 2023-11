Motomondiale : Non solo Bezzecchi - anche Marini nel 2024 in Mooney V46

Motomondiale: Mooney VR46 e Marini si separano dopo sei stagioni

Nelle ultime due stagioni, poi, è protagonista e fulcro progettoVR46 Racing Team, costruito intorno a lui per diventare tra i piloti più competitivi della Top class. Firma due pole position, ...

Chi salirà sulla Ducati del Mooney VR46 Racing Team "Vale è qui ... MotoGP

Di Giannantonio, passi avanti verso il team Mooney VR46 Sky Sport

MotoGP - Luca Marini lascerà domenica il Mooney VR46 Racing Team. La notizia era il segreto di pulcinella del Paddock, ma ora è diventata ufficiale. Come recita il comunicato "In accordo, per entrambe ...

La squadra e il pilota italiano si separeranno dopo la gara di domenica. Oggi infatti è stato annunciato lo scioglimento del contratto di un anno firmato qualche mese e Luca Marini ora passerà alla Re ...