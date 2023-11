MotoGP | sabato di fuoco a Valencia Martin va all-in | Bagnaia chiamato ad una reazione

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Il weekend dientra definitivamente nel vivo quest’oggi con unche potrebbe anche risultare decisivo per l’assegnazione del titolo in. Francescoha a disposizione infatti il primo vero match point della stagione per laurearsi Campione del Mondo 2023 già al termine della Sprint Race del Gran Premio della Comunitàna. Pecco, leader della generale con 21 punti di vantaggio su Jorge, deve però guadagnare almeno 4 punti nella mini-gara del(il +25 sarebbe sufficiente, grazie ad un maggior numero di GP vinti) per chiudere i conti oggi pomeriggio senza doversi giocare tutto nell’ultimo atto del campionato. L’impresa però si profila ardua, analizzando quanto avvenuto ieri nei primi turni del fine settimana iberico. Il ...