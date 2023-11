MotoGp | Martin vince Sprint | avvicina in classifica Bagnaia

Leggi su agi

(Di sabato 25 novembre 2023) AGI - JorgelaRace del Gran Premio di Valencia e si concede un'ultimissima possibilità di conquistare il titolo Mondiale nella gara di domani. Straordinario lo spagnolo in sella alla sua Ducati Pramac, capace subito di dettare un gran ritmo e recuperare posizioni dopo una qualifica sotto tono (partiva sesto). Il suo rivale Francescoinvece, scattato dalla seconda casella in griglia, si deve accontentare solamente di un quinto posto: per l'azzurro della Ducati Lenovo sono ora solo 14 i punti da difendere negli ultimissimi chilometri della stagione, con l'obiettivo di bissare il titolo centrato l'anno scorso. Sul podio insieme asalgono Brad Binder, secondo con la KTM, e Marc Marquez terzo con la Honda.