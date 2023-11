MotoGP | Marini saluta il Mooney VR46 Racing Team | “È ora di abbracciare il mio nuovo percorso”

(Di sabato 25 novembre 2023) “Questa sarà la mia ultima gara con il: ho pensato molto prima di prendere questa decisione e valutato le nuove sfide che dovrò andare ad affrontare. Lascio una squadra fantastica che ha contribuito alla mia crescita sportiva e alla conoscenza degli aspetti tecnici e della complessità che caratterizza questo sport. È ora diil miocon entusiasmo, senza rinnegare quello che è stato, ma con gli occhi puntati al futuro”. Sono le parole di Luca, il quale dopo ben sei anni è pronto a una nuova avventura. Il pilota classe ’97 sin dai test di martedì debutterà con la Honda in vista del prossimo Mondiale di. “Ho passato la maggior parte della mia carriera nel Mondiale in questa ...

