MotoGP | Marc Marquez | “Ho dato tutto per il podio | domani voglio riprovarci per salutare Honda”

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023)non può che sorridere dopo aver conquistato la terza posizione nella Sprint Race del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, infatti, il pilota del team Repsolha messo in mostra una delle sue migliori versioni della stagione, sempre in zona. La vittoria è andata a Jorge Martin che ha preceduto per soli 190 millesimi Brad Binder, quindi il Cabroncito terzo a 2.1, davanti a Maverick Vinales quarto a 3.1 e Francesco Bagnaia quinto a 4.2. Sesta posizione per Fabio Di Giannantonio a 4.4, settima pero Bezzecchi a 4.5, quindi ottavo Alexa 5.5, con Johann Zarco nono a 5.9, mentre completa la top10 Augusto Fernandez a 6.0. Al termine ...