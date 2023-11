MotoGP | lascia tutto e se ne va | annuncio ufficiale

Leggi su rompipallone

(Di sabato 25 novembre 2023) Addio toccante nella, il pilota italianoe se ne va: c’è l’prima della gara di Valencia. Mancano poche ore ormai all’ultima gara di. A Valencia domani si chiude il cerchio del campionato 2023, ma già da oggi si potrebbe decretare il vincitore. Bagnaia, infatti, dopo essersi classificato 2° in Qatar è stabilmente primo in classifica. Potrebbe, però, non servire la gara di domani: qualora Pecco dovesse guadagnare 4 punti su Martin nella Sprint di oggi pomeriggio vincerebbe aritmeticamente visti i 25 punti complessivi di distacco dal secondo posto.che riprenderà il 10 marzo 2024 proprio in Qatar e che si chiuderà ancora una volta a Valencia il 17 novembre. Nonostante l’attuale campionato non sia ancora completato ...