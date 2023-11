MotoGP | Johann Zarco | “Un terzo tempo sorprendente! Voglio il primo podio nella Sprint Race”

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) C’è una moto del team Ducati Pramac in prima fila, ma non è quella di Jorge Martin., infatti, ha conquistato la terza posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato spagnolo, intitolato a Ricardo Tormo, abbiamo vissuto due manche con grandi emozioni e colpi di scena, con diverse cadute che hanno portato a bandiere gialle. La pole position porta la firma di Maverick Vinales che, con una Aprilia eccellente su questa pista, svetta con ildi 1:25.931 con 92 millesimi di vantaggio su un ritrovato Francesco Bagnaia, mentre èproprioa 213 che, sotto la bandiera a scacchi, è andato a beffare in extremis Jack Miller (+0.230), Brad ...