MotoGP | Joan Mir dichiarato “unfit” a Valencia | chiude in anticipo una stagione disastrosa

(Di sabato 25 novembre 2023) Sinella maniera peggiore la giàdiMir. Dopo tanti mesi di difficoltà, infatti, il campione del mondo 2020 ha dovuto alzare bandiera bianca e non potrà proseguire nel suo fine settimana del Gran Premio della Comunitatna, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, infatti, il portacolori del team Honda Repsol si è reso protagonista di una rovinosa caduta nella prima sessione di prove libere di ieri, finendo nella ghiaia di curva 8. Un incidente che è costato a caro prezzo per il maiorchino. Dopo essere stato portato al centro medico del circuito, Mir è stato trasportato all’Ospedale di, dove sono stati effettuati esami accurati ed una TAC, che hanno escluso ...

MotoGP - Joan Mir unfit a Valencia - chiude in anticipo una stagione disastrosa

MotoGP / La DIRETTA di FP2 e Qualifiche del GP Valencia 2023

01:30 10.07 - Altra news,Mir (Honda) ha alzato bandiera bianca dopo la caduta di ieri, il campione spagnolo non correrà ... sole e cielo azzurro ad attendere i piloti dellain questo ...

MotoGP, fine dell'incubo: stagione già finita per Joan Mir Motosprint.it

MotoGP, Joan Mir unfit per dolori al collo a Valencia chiude in anticipo una stagione disastrosa OA Sport

MotoGP, ora è ufficiale Luca Marini lascia il team Mooney VR46 e si prepara per firmare con Honda

Come ampiamente previsto, il Mooney VR46 Racing Team ha annunciato che Luca Marini non farà più parte della scuderia di suo fratello Valentino Rossi nella stagione 2024. Il pilota nativo di Urbino, in ...

MotoGP | Vinales in pole a Valencia davanti a Bagnaia, Martin è 6°

E' grande Aprilia a Valencia nelle qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana, atto decisivo del Mondiale MotoGP 2023. Se Maverick Vinales si è preso la gioia della pole position, ...