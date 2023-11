(Di sabato 25 novembre 2023) E' ufficiale: le strade die del teamMooneysi separano, dopo sei stagioni. "È il momento di perseguire risultati ambizioni percorrendo vie differenti - i legge in una nota ...

MotoGP - Martin nel team Ducati ufficiale nel 2024? Paolo Ciabatti : “Deve essere tenuto in considerazione”

MotoGP - Dall’Igna : “Per Ducati è meglio se vince Bagnaia - ma Martin avrà le stesse opportunità. Noi non volevamo Marquez…”

MotoGP - Dall’Igna : “Ducati non voleva Marquez. È una scelta del Team Gresini e li capisco”

MotoGP - Marc Marquez parla chiaro : “Se fallirò in Ducati - mi ritirerò”

MotoGp: Ducati Vr46 ufficializza l'addio di Luca Marini

E' ufficiale: le strade di Luca Marini e del teamMooney Vr46 si separano, dopo sei stagioni. "È il momento di perseguire risultati ambizioni percorrendo vie differenti - i legge in una nota del team - In accordo hanno deciso di non proseguire ...

MotoGP, Martin: “in Ducati devono rilassarsi e capire la situazione, devo lottare GPOne.com

Marquez alla Ducati, la MotoGp ringrazia - Editoriale FormulaPassion.it

MotoGP, Maverick Vinales: “Il nostro lavoro è stato ripagato da questa pole a Valencia”

Vanno in archivio le qualifiche del GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo Maverick Vinales ha ottenuto la pole-position in sella all'Aprilia a pre ...

MotoGp Valencia, Bagnaia 2° nelle qualifiche: si attende la Sprint Race delle 15. Marini cambia squadra

VALENCIA Partirà in seconda posizione Pecco Bagnaia nella MotoGp di Valencia, ultimo atto che mette in palio il campionato del mondo. Grande prestazione del pilota pesarese acquisito ...