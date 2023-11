MotoGP | Brand Binder | “Bella Sprint | sono partito aggressivo e ho fatto quello che potevo”

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Bradha ottenuto la seconda posizione in occasione dellaRace del GP di Valencia, ultimo atto del Motomondiale 2023 di. Il pilota sudafricano nello specifico ha ceduto il passo esclusivamente all’infuriato Jorge Martin che, vincendo, ha rosicchiato sette preziosissimi punti sul diretto rivale Francesco Bagnaia, il quale ha chiuso la gara al quinto posto. Una gara corta molto positiva per il centauro della KTM, premiata dalla scelta di apporre la gomma soft al posteriore,re che avvantaggiato i piloti che sipiazzati in top 3. Una volta approdato al parco chiuso, il nativo di Potchefstroom ha commentato la sua prestazione. “E’ stata veramente una– ha detto-, al primo giro...