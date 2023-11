MotoGP | Bagnaia reagisce da campione ed è 2° in qualifica a Valencia dietro Viñales! Martin in seconda fila

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Le qualifiche dellavanno in archivio con la magistrale pole position di uno scatenato Maverick Viñales, ma in ottica iridata la grande notizia della mattinata è la splendidaposizione di Francesco. Pecco ha reagito daalle difficoltà del venerdì, trovando la quadra con il set-up della sua Ducati GP23 nella FP2 e ottenendo un risultato pesantissimo nelle prove ufficiali dopo aver superato il taglio in Q1. Il leader del Mondiale ha messo assieme un time-attack da brividi nell’ultimo run del Q2 (con l’unico tentativo su gomma soft nuova al posteriore), fermando il cronometro in 1’29?023 e chiudendo a 92 millesimi dalla pole di un inattaccabile Viñales, che si conferma in stato di grazia almeno sul giro secco questo weekend al Ricardo Tormo sulla sua Aprilia ...