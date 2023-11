MotoGP | Bagnaia ha sbagliato la scelta delle gomme Ma la Sprint Race si conferma ormai un punto debole

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Un quinto posto è stato il riscontro di Francesconelladi Valencia, ultimo round del Mondiale 2023 di. Sul circuito Ricardo Tormo, il piemontese, leader della classifica generale, non è riuscito a esprimere il passo che si attendeva e non ha potuto fare meglio del piazzamento indicato. Un riscontro che ha permesso a Jorge Martin di rosicchiare dei punti nei 13 giri sul tracciato spagnolo, vista l’affermazione dell’iberico. L’alfiere della Ducati Pramac ha saputo interpretare al meglio il format, andando all’attacco e concretizzando i sorpassi in maniera chirurgica. Niente da fare per i rivali e grande successo del padrone di casa che ora vede Pecco a -14 con la gara domenicale da disputare. Per, a quanto pare, unadi...