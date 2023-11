Moto Gp | Viñales | “Pole position? Gran lavoro | devo migliorarmi”

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Maverick, pilota dell’Aprilia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche diGP delPremio di Valencia, in cui ha conquistato lanelle qualifiche. “Il risultato di oggi è frutto di unde. Per tutta la trasferta asiatica abbiamo lavorato molto sulla, capendo cosa non andasse“, dichiara lo spagnolo. “Non era normale non riuscire a fare quello step in più in qualifica. L’importante è lavorare, ringrazio l’Aprilia per tutto quello che fanno per me – continua Vinales-. Ci piacerebbe lottare per qualcosa di più importante, ma ci vuole tempo. Ioessere sereno e pensare a. Sono molto limitato dal front in, ma i ragazzi ...