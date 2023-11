Moto Gp Valencia Sprint Race | Martin vince e “accorcia” su Bagnaia che è solo quinto

Bagnaia campione MotoGP se...tutte le combinazioni della gara di Valencia

- Weekend ad altissima tensione, quello del Gran Premio di, dove si decide il vincitore della stagione 2023 di MotoGP : i giochi sono ancora aperti tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia , ed ecco quindi le combinazioni per vedere "Pecco" di nuovo ...

Pole record Vinales. Bagnaia partirà 2°, Martin 6° Sky Sport

MotoGp di Valencia, sprint race in diretta: vince Martin davanti a Binder e Marquez. Bagnaia quinto Corriere della Sera

MotoGp: Martin, 'ora sfrutto il momento. Domani vedremo...'

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - 'Oggi ho festeggiato. Voglio sfruttare il momento. Oggi ho avuto un po' di palle, domani è dura: vedremo ma anche se non ...

Martin recupera 7 punti a Bagnaia nella corsa al Mondiale MotoGP: cosa può succedere in gara

Jorge Martin rosicchia 7 punti a Bagnaia in classifica generale dopo la vittoria della Sprint Race. In gara diverse le combinazioni per strappare il titolo al pilota Ducati.