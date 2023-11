Moto Gp a Valencia | Vinales straordinaria pole Ma Bagnaia è secondo e Martin solo sesto

Leggi su firenzepost

(Di sabato 25 novembre 2023) Strepitosaper Mavericksu Aprilia per il Gran Premio di, l'ultimo di un'emozionante stagione diGp. Occhi però puntati su Francescoe Jorge, i due contendenti al titolo iridato: ottimotempo per l'azzurro della Ducati Lenovo momentaneamente leader della classifica (partiva dal Q1), mentre lo spagnolo della Ducati Pramac non va oltre untempo L'articolo proviene da Firenze Post.