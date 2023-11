Morto Emilio Contaldo | inviato esterno di Ciao Darwin | protagonista nella prima puntata | ecco cosa è successo

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 25 novembre 2023) Uno dei protagonisti storici di, è tornato anche ieri sera, in uno sketch che lo ha visto nei panni diinsieme a Luca Laurenti. Tuttavia,è venuto a mancare la scorsa estate, come ha ricordato la stessa produzione del programma condotto da Paolo Bonolis e andato in onda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.