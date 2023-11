Morgan | “Sono stato licenziato da X Factor senza motivo”

Leggi su diredonna

(Di sabato 25 novembre 2023) Perdere un lavoro può essere un brutto colpo, soprattutto se è legato a un progetto professionale a cui si credeva in modo particolare. I personaggi famosi non fanno eccezione, nonostante non sia la prima volta che si vive una situazione simile: è il caso di, che era tornato a distanza di qualche anno in veste di giudice a X, ma che èescluso in seguito a un diverbio avuto in puntata con Fedez. Il cantante non riesce a nascondere la sua amarezza per questo epilogo: “Non c’è una coscienza del professionismo, del lavoratore e dell’artigiano artista» e lo dimostra il fatto che io siarimosso da un incarico, che era un lavoro… – ha detto a margine di un incontro ella Biennale Milano International Art Meeting – Tutti dicono cheun privilegiato, maun ...