Morgan | “Sono stato licenziato da X Factor senza motivo”

"Morgan in finale a X Factor? Ci sono due fazioni...". La rivelazione di Fiorello

Il cantante non nasconde la sua amarezza per essere stato escluso dal talent show, soprattutto perché è convinto che la decisione sia immotivata. ... (diredonna)

Perdere un lavoro può essere un brutto colpo, soprattutto se è legato a un progetto professionale a cui si credeva in modo particolare. I personaggi ... (diredonna)

Perdere un lavoro può essere un brutto colpo, soprattutto se è legato a un progetto professionale a cui si credeva in modo particolare. I personaggi ... (diredonna)

Francesca Michielin replica a Morgan : “Io nella ‘combriccola’ sostenuta da Warner? Sono in Sony da quando ero un’adolescente”

“Io nella ‘combriccola’ sostenuta da Warner? Sono in Sony da quando ero un’adolescente”. Francesca Michielin in questi giorni non ha mai commentato ... (ilfattoquotidiano)