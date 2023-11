Modifiche Pnrr | più soldi e più attenzione per clima e digitale Meloni | superate le criticità

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 25 novembre 2023) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () dell'Italia ha ottenuto un parere positivo dalla Commissione Europea in merito alleproposte. Tra le novità di rilievo, spicca il nuovo capitolo dedicato a REPowerEU, approvato in modo consistente rispetto agli altri piani presentati dai Paesi dell'Unione Europea.Ilitaliano rivisto, in pratica, comporta 2,75 miliardi di euro in più assegnati al nuovo capitolo "REPowerEU" per la riforma energetica, e 144 milioni di euro aggiuntivi (in entrambi i casi sovvenzioni non rimborsabili) a causa della correzione della chiave di ripartizione tra gli Stati membri fatta nel giugno 2022, in base alla crescita economica più bassa del previsto. In totale, con la revisione i fondi delper l'Italia passano da 191,5 miliardi e 194,394 miliardi (di cui 69 miliardi in ...