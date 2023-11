Miriana Trevisan a Verissimo | “Gli autori del Grande Fratello all’inizio mi hanno un po’ tutelata perché…”

Leggi su isaechia

(Di sabato 25 novembre 2023), insieme a Laura Freddi, è stata ospite di Silvia Toffanin a, dove ha raccontato di un problema di salute che ha avuto. L’ex concorrente delVip ha spiegato che, prima di entrare nella Casa, ha subìto una isterectomia, coincisa con la grave malattia del padre: Prima delmi levano l’utero d’urgenza, tant’è che glimiprotetto, sono entrata un pochino dopo. Ancora non sono in menopausa nonostante ciò. Quello che è successo veramente è che mi sono trascurata mentre stava morendo papà in ospedale, durante il Covid. Quindi avevo queste perdite abbondanti e non mi facevo visitare. Mi salvò mio padre, perché mi vedeva trascinarmi. E’ riuscito ...