Mimun ritira la firma dal Tg5 | è resa dei conti con Pier Silvio La proprietà non vuole interferenze mentre Mediaset si conferma regina del trash

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 25 novembre 2023) Acque agitate in casadove due giorni fa il Tg5 è andato in onda senza ladel suo direttore. Clementeha deciso di prendere posizione contro il suo editore, quelBerlusconi che due settimana fa ha inaspettatamente promosso condirettrice la giornalista Cesara Buonamici.non l’ha pbenissimo. E pensare che solo ad agosto elogiava la sua giornalista di punta in un’intervista a Chi, quando Berlusconi decise di spedirla nello studio del Grande Fratello con la speranza che funzionasse da argine aldi Alfonso Signorini: “Come vedo Cesara Buonamici come opinionista del Gf Vip? Quandomi ha chiesto cosa pensassi gli ho detto che era un’ottima idea. E poi c’è e ci sarà ...