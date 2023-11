Milly Carlucci scorretta | l' accusa di Mammucari in diretta a Ballando

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 25 novembre 2023) La sesta puntata dicon le Stelle di sabato 25 novembre 2023 è iniziata in maniera del tutto diversa rispetto alle precedenti.ha lanciato un messaggio di solidarietà e affetto a tutte le famiglie colpite da femminicidio. Proprio oggi si è celebrata la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La conduttrice ha rivolto un pensiero speciale ai familiari di Giulia Cecchettin, la giovane ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Dopo il primo nero, i maestri professionisti sono stati invitati a lasciare lo studio e a recarsi nella sala delle stelle; i concorrenti sono rimasti a bordo pista. Un po' spaesati,li ha sottoposti a un esame di maturità con l'obiettivo di capire quanto abbiano veramente studiato in queste settimane ...