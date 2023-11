Milan | Tomori | «Camarda? Pazzesco quello che ho visto»

(Di sabato 25 novembre 2023) Le parole di Fikayo, difensore del, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoneri contro la Fiorentina Il difensore delFikayoha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole. PAROLE – «che ho. Io quando avevo 15 anni non mi ricordo manco dove ero. Se lui entrerà in campo, lo aiuteremo sicuramente. Sono molto contento ma la cosa più importante è la vittoria». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

