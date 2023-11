Milan-Fiorentina | pagelle | Theo di rigore | Chukwueze delude

Leggi su dailymilan

(Di sabato 25 novembre 2023) Maignan 6 Superata la mezzora gli citofona Sottil: «Mike, ci sei?». E Mike in ciabatte risponde: «Eccomi». A inizio secondo tempo anticipa Beltran e San Siro quasi esulta come se ilavesse segnato il raddoppio. Calabria 6,5 Le occasioni più nitide arrivano dalle sue zolle. Al 31? calcia invece di metterla al centro. In mezzo all’area è un centrale aggiunto, spesso decisivo nel disinnescare i tentativi dei toscani. Thiaw 6Sale meno rispetto a Tomori, dietro non perde mai nessuno dai radar. Tomori 6Nella serata fredda del Meazza non fa passare uno spiffero.Hernandez 7 Un po’ svogliato nel primo tempo ma decisivo: si scalda con un passaggio da urlo per, poi va a prendersi ile lo trasforma nell’1-0. Al 75? serve su un vassoio d’argento il 2-0 a Jovic, ma il serbo spreca. Musah 6,5 Morde le ...