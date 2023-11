Milan-Fiorentina | Orlando | “I rossoneri non hanno un piano B in campo”

Arriva la conferma: adesso si fa durissima per il Milan

... arriva la conferma, strada tutta in salita per il MilanIlvuole risollevarsi dalla crisi di risultati in campionato e oggi ospiterà lanell'anticipo di San Siro valevole per la ...

LIVE MN - Verso Milan-Fiorentina: Pobega titolare. Jovic punta, Camarda dalla panchina Milan News

Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Il campionato è ripartito e uno dei tre anticipi del sabato è Milan-Fiorentina. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria, mentre la viola vuole confermare la vittoria in casa contro il Bologna. Come ...

Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: chance per Pobega, tridente d’attacco inedito

Le formazioni ufficiali del match di questa sera tra Milan e Fiorentina, anticipo della 13.a giornata del campionato di Serie A.