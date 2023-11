Milan-Fiorentina LIVE 1-0 | entra il quindicenne Camarda

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023) A San Siro, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la tredicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 75? – Jovic si mangia il raddoppio: servito da Theo Hernandez in profondità si trova a tu per tu con Terracciano. Conclusione però da dimenticare 72? – Sottil chiede un fallo di mano di Loftus Cheek in area di rigore rossonera su un suo tiro, per Di Bello non c’è nulla e il Var conferma la decisione 61? – Palo! Nico Gonzalez prova il cross, ma il pallone viene deviato dalla difesa rossonera, che mette fuori causa ...