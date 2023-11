Milan-Fiorentina | Francesco Camarda nella storia | è il più giovane esordiente della Serie A

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023). A San Siro, minuto ottantaquattro, si scrive una nuova pagina diper il calcio italiano: l’attaccantea 15 anni, 8 mesi e 5 giorni, entra e diventa il piùA.ha preso il posto di Luka Jovic, autore dell’assist per il calcio di rigore conquistato e poi trasformato da Theo Hernandez. Faccia da adolescente, occhi sognanti ma con la testa già proiettato per i suoi primi minuti inA. E San Siro lo accoglie con i cori. Una serata che non dimenticherà mai. SportFace.