Milan-Fiorentina | formazioni e dove vederla in tv e streaming

Leggi su today

(Di sabato 25 novembre 2023) Tornare alla vittoria dopo gli ultimi deludenti risultati. Questo l'obiettivo del, che sabato 25 novembre ospiterà a San Siro lanella gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie A. Un match da non fallire per i rossoneri, reduci da appena due punti raccolti...