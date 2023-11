Milan-Fiorentina 1-0 | la cronaca del match

Leggi su dailymilan

(Di sabato 25 novembre 2023) Iltorna a vincere in campionato dopo più di un mese. Ai rossoneri basta un rigore nel primo tempo di Theo Hernandez per mettere in cascina tre punti importantissimi in una partita che ha visto l’esordio del giovanissimo Francesco Camarda. In classifica generale, il Diavolo scavalca il Napoli e sale al terzo posto a quota 26 punti. Laapproccia bene la partita, ma nel finale i rossoneri escono fuori e al 45? vanno in vantaggio grazie al rigore trasformato da Theo Hernandez, arrivato dopo un contatto in area di rigore proprio tra il francese e Parisi. Nella ripresa gli ospiti cercano di trovare la rete del pareggio, ma l’occasione più nitida arriva sui piedi di Luka Jovic, che davanti a Terracciano si fa parare la rete del raddoppio. All’85’ si scrive la storia: Stefano Pioli inserisce in campo Francesco Camarda, che diventa il più ...