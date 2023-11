Milan-Fiorentina 1-0 - gol di Theo Hernandez. Camarda record - debutto a 15 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 25 novembre 2023) I rossoneri si impongono con il rigore dell'esterno. Nel finale, l'esordio del baby Ilbatte laper 1-0 nel match valido per la 13esima giornata della Serie A 2023-2024 e si tiene il terzo posto solitario in classifica con 26 punti. I rossoneri si impongono con il gol firmato su rigore daal 47? del primo tempo. La gara va in archivio con l’esordiodi Francesco: nelprivo di Giroud e Okafor, nel finale ecco l’esordio del 15enne attaccante, il più giovane esordiente in Serie A. La formazione allenata da Pioli si fa viva al 23? con Pulisic, che cerca il jolly da fuori e trova la parata dell’attento Terracciano. In una sfida equilibrata, i viola si rendono pericolosi al 40?. Nico Gonzalez tenta la soluzione a giro, ...