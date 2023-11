Milan-Fiorentina 1-0 - gol di Theo Hernandez. Camarda record - debutto a 15 anni

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – Ilbatte laper 1-0 nel match valido per la 13esima giornata della Serie A 2023-2024 e si tiene il terzo posto solitario in classifica con 26 punti. I rossoneri si impongono con il gol firmato su rigore daal 47' del primo tempo. La gara va in archivio con l'esordiodi Francesco: nelprivo di Giroud e Okafor, nel finale ecco l'esordio del 15enne attaccante, il più giovane esordiente in Serie A. La formazione allenata da Pioli si fa viva al 23' con Pulisic, che cerca il jolly da fuori e trova la parata dell'attento Terracciano. In una sfida equilibrata, i viola si rendono pericolosi al 40'. Nico Gonzalez tenta la soluzione a giro, palla oltre la traversa. Al 44' Pobega decolla, colpo di testa a ...

Commenta per primo Dopo la sconfitta con il, l'allenatore dellaVincenzo Italiano ha parlato così a Sky Sport. DELUSIONE - 'In queste situazioni di secondo tempo giocato con questa veemenza, ci manca ferocia per far gol, ...

Terracciano 6,5: Autore di interventi importanti come quelli su Pulisic e Pobega, non può nulla sul rigore di Théo Hernandez. Tiene in partita i suoi con altre parate su Chukwueze e sull’ex compagno ...

Francesco Camarda debutta in serie A al minuto 83' di Milan-Fiorentina e diventa il più giovane debuttante della storia della serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. Camarda ha preso il posto di Jovic ...